Pınar Karşıyaka, Avrupa'daki 212. sınavına Belçika'da çıkıyor!
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Phoenix Brüksel'le karşılaşacak.
İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda bulunduğu grubun üçüncü maçında yarın TSİ 22.30'da Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor Salonu'nda Phoenix Brüksel'le karşı karşıya gelecek.
Grupta diğer Belçika ekibi Spirou Basket ise Hollanda'dan Donar'ı ağırlayacak.
- Avrupa'da 212. karşılaşma
Avrupa kupalarında 212. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 211 maçta 108 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Bu maçlarda 16 bin 656 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 412 sayı gördü.
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