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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
29.10.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 211. maçına çıkıyor! Konuk Donar Groningen...

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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 211. maçına çıkıyor! Konuk Donar Groningen...

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu ikinci maçında yarın Hollanda ekibi Donar Groningen'i konuk edecek.

Grubun ilk maçında Belçika'da Spirou Basket'e 81-76 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın averajla lider durumda bulunan Donar Groningen'i ağırlayacak. Karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Grubun diğer maçında iki Belçika ekibi Phoneix Brüksel ile Spirou Basket yarın Brüksel'de karşılaşacak.

- Avrupa'da 211. randevu

Avrupa kupalarında 211. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 210 karşılaşmada 107 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 579 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 355 sayı gördü. 

Pınar Karşıyaka, Avrupada 211. maçına çıkıyor Konuk Donar Groningen...

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