MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPınar Karşıyaka, Avrupa'da 17 bin sayı barajını geçecek!
GeriBasketbol Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 17 bin sayı barajını geçecek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
10.12.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 17 bin sayı barajını geçecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 17 bin sayı barajını geçecek!

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'nun ilk maçında yarın Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'a konuk olacak.

Kupanın birinci turunda E Grubu'nu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği ikinci tur L Grubu'na ZZ Leiden karşısında başlayacak.

ZZ Leiden-Pınar Karşıyaka müsabakası TSİ 22.00'de Leiden kentindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanacak.

Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, Rus ekibi Enisey'e konuk olacak.

- Avrupa'da 17 bin sayı barajını aşacak

Avrupa kupalarında 216. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 215 maçta 112 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda 16 bin 999 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 684 sayı gördü.

İzmir temsilcisi, yarın bulacağı ilk basketle Avrupa kupalarında 17 bin sayı barajını geçecek. 

Pınar Karşıyaka, Avrupada 17 bin sayı barajını geçecek

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle