Pınar Karşıyaka Avrupa da başka, lig de başka

Karşıyaka, ön elemeden çıktığı FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle zirve yarışı veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde grubunda iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 2'de 2 yapan yeşil-kırmızılı ekip, 3 deplasmandan ise 2 galibiyetle döndü. Karşıyaka, son olarak İspanya deplasmanında UCAM Murcia'yı normal süresi 80-80 eşitlikle biten karşılaşmada uzatmada 96-91 mağlup etti.
Sezon başından bu yana lisansı alınamayan Dustin Hogue'un sözleşmesini tek taraflı sonlandırarak ayrıldığı Pınar Karşıyaka, dizinde problem olan Dominic Waters da forma giymeyince parkeye 3 yabancıyla çıktı. Eksik kadrosuna rağmen deplasmanda uzatmaya giden mücadeleyi kazanmayı başaran İzmir temsilcisinde DJ Kennedy, 30 sayı, 13 ribaundla yıldızlaştı. Karşıyaka, grubunda 5'te 5 yaban Monaco'nun ardından 4 galibiyetle ikinci sıraya yerleşti. Ligdeki kötü gidişten sonra Avrupa'da moral bulan Pınar Karşıyaka, ligde pazar günü evinde ağırlayacağı Eskişehir Basket'i mağlup edip çıkış yakalamak istiyor.