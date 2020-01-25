Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında! Semih Erden yok...
ING Basketbol Süper Ligi’nde 16 maçta 13 galibiyetle lider Anadolu Efes’in ardından ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, All-Star arasından sonra yarın Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’a konuk olacak.
Gazanfer Bilge Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Semih Erden İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.
Hafta içinde FIBA Europe Cup’ta ZZ Leiden’i 36 sayı farkla yenerek çeyrek finale adını erken yazdıran Kaf-Kaf, ligde ikinci yarının ilk maçında Teksüt Bandırma’yı mağlup etmeyi başarmıştı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle