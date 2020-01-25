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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 13:51,Son Güncelleme:/

Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında! Semih Erden yok...

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Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında! Semih Erden yok...

ING Basketbol Süper Ligi’nde 16 maçta 13 galibiyetle lider Anadolu Efes’in ardından ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, All-Star arasından sonra yarın Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’a konuk olacak.

Gazanfer Bilge Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Semih Erden İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.

Hafta içinde FIBA Europe Cup’ta ZZ Leiden’i 36 sayı farkla yenerek çeyrek finale adını erken yazdıran Kaf-Kaf, ligde ikinci yarının ilk maçında Teksüt Bandırma’yı mağlup etmeyi başarmıştı.

Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi deplasmanında Semih Erden yok...

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