Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ertelendi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28 Nisan Pazartesi oynanması gereken Pınar Karşıyaka - Aradolu Efes karşılaşması ertelendi.
Basketbol Federasyonu, THY Euroleague'de Avrupa Ligi'nde Final Four'a kalma mücadelesi veren Anadolu Efes'in Barcelona'yla oynadığı seri 4 maça uzadığı için karşılaşmayı 29 Nisan Pazartesi gününe erteledi.
Anadolu Efes - Barcelona serisi 5'inci maça taşınırsa Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes randevusunun 9 Mayıs Perşembe günü oynanacağı açıklandı.
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