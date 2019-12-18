Pınar Karşıyaka 85-74 Enisey

Karşılaşmaya Komissarov ve Berry'nin sayılarıyla başlayan konuk ekip, 2. dakika içinde 9-2 üstünlük kurdu. İlk 5 dakikayı 10 sayı farkla 18-8 önde geçen Enisey, periyodu 25-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada Semih Erden'in basketiyle 31-29 öne geçti. Kennedy ile etkili olduğu bölümde farkı 8 sayıya kadar (43-35) çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, devreyi 43-37 üstün bitirdi.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve farkı 11 sayıya (48-37) yükselten Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 56-47 önde geçti. Üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, son dakikasına 64-54 üstün girdiği periyodu 65-57 galip tamamladı.

Pınar Karşıyaka'nın hücumda etkili olamadığı son periyodun başında Enisey farkı 4 sayıya kadar (63-67) indirmesine rağmen toparlanan Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 75-67 önde girdi. Taylor ve Triche'nin üst üste 3 sayılık basketleriyle farkı 12 sayıya kadar (82-70) yükselten yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 85-74 galip ayrıldı.

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