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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.10.2018 - 17:24, Son Güncelleme:

Pierre van Hooijdonk: Şimdi Cocu için korkuyorum

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Pierre van Hooijdonk: Şimdi Cocu için korkuyorum

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrası, Hollanda medyası teknik direktör Phillip Cocu'nun kulüpteki geleceğinin tehlikede olduğunu yazdı. Fenerbahçe'nin eski Hollandalı oyuncularından Pierre van Hooijdonk, "Şimdi Cocu için korkuyorum" dedi.

Hollanda Televizyonu (NOS), Fenerbahçe'deki son gelişmeleri, "İstanbul'un Asya yakasında kriz" diye duyurdu.

NOS 1 kanalındaki Stüdyo Futbol programının yorumcularından Pierre van Hooijdonk, son yenilgiden sonra telefonunun Türk arkadaşlarının mesajlarıyla dolduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin ligde 14. sırada olduğunu ve Phillip Cocu'nun savunulacak durumda olmadığını vurgulayan van Hooijdonk, "Şimdi onun için korkuyorum" dedi.

Van Hooijdonk, yeni Fenerbahçe yönetimi Hollandalı çalıştırıcı ile devam etmek istese bile, bu ortamda taraftar baskısına dayanamayacağına işaret etti. Eski Hollandalı yıldız bunu, "Türk futbol kültürünün bir parçası" olarak yorumladı.

Programın sunucusu Tom Egbers, Cocu'nun PSV takımında da parlak bir başlangıç yaptığını anımsattı.

Bunun üzerine van Hooijdonk, "Ama burası Herdgang (PSV spor kompleksi) değil" dedi ve AD gazetesi yazarı Sjoerd Mossou'nun geçen haftaki yazısına atıfta bulundu.

Spor yazarı Sjoerd Mossou'nun, "Cocu Hollanda'da orman bekçisiyken, İstanbul'da trafik polisi oldu" satırlarının altını çizen van Hooijdonk, "Fark bu kadar büyük" diye konuştu.

Mossou, Cocu'nun Fenerbahçe'de elde ettiği başarısız sonuçları değerlendirdiği yazısında, Hollandalı teknik direktörün, "Yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu" savunmuştu.

Yazıda, Hollandalı çalıştırıcının "Aniden timsahlarla dolu bir havuza çırılçıplak daldığını" belirten Mossou, Cocu-Fenerbahçe birlikteliğini, "Süper marketler zinciri Albert Hijn'de satılan karabiberli lavanta şuruplu waffle kadar saçma bir birleşim" diye tanımlamıştı. (BBC Türkçe)

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