Phillip Cocu'yu yıkan olay! Kariyeri bitti...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPhillip Cocu'yu yıkan olay! Kariyeri bitti...
GeriFutbol Phillip Cocu'yu yıkan olay! Kariyeri bitti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
30.09.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Phillip Cocu'yu yıkan olay! Kariyeri bitti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Phillip Cocu'yu yıkan olay! Kariyeri bitti...

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Derby County'de forma giyen takım kaptanı Richard Keogh, ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Aracıyla birlikte bir ağaca çarpan İngiliz futbolcu, ağır yaralandı. 33 yaşındaki futbolcu Ranger Rover marka aracın yolcu koltuğunda oturuyordu. Takım arkadaşı Tom Lawrence'in alkollü araç kullanmasının bedeli ağır oldu.

Sahalara en erken 2020 aralık ayında dönebileceği belirtilen Keogh'un kariyerine devam edip edemeyeceği şüpheli durumda...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby takımında büyük üzüntü yaşanırken, Hollandalı çalıştırıcı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tamamen yıkılmış durumda. Takım içinde sorumluluk alan biri için, bir kaptan için takımdan uzak kalmak acı veriyor ona. Kendini bundan sorumlu hissediyor. Takımdaki oyuncular şimdi daha fazla sorumluluk almalı."

PSG İstanbula böyle geldi
PSG İstanbul'a böyle geldi

Cocu'nun Barcelona kariyerinden kesitler izliyoruz...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın! 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Phillip Cocu'yu yıkan olay! Kariyeri bitti...
PSG İstanbul'a böyle geldi
Korkunç sakatlık! Galatasaray'ın eski futbolcusu Dos Santos...
Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?