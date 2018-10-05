Phillip Cocu'dan Ersun Yanal yanıtı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Spartak Trnava’yı 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sözlerine Batman’da gerçekleştirilen terör saldırısıyla başlayan Cocu, şu ifadelere yer verdi:

"Kalbimiz terör saldırısında yakınlarını yitirenlerle. Kalbimizin onların yanında olduğunu söylemek istiyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Takımımızı etkileyen bir durumdu. Futboldan daha büyük durumlar vardır. Böyle olaylar olunca futbol küçük bir spor haline geliyor. Bu durumda kulübüm futbolcularım ve benim hislerimi paylaşmak istedim.”

"Bu akşam tutkulu ve enerjik bir takım gördüm"

Hollandalı teknik direktör, Spartak Trnava maçıyla ilgili de güzel bir karşılaşma olduğunu vurgulayarak, “Umuyorum galibiyet alıştığımız bir his haline gelir. Oyun stilimizi değiştirdik. Çok fazla çalışabilme imkanı bulamasak da çok iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Tutkulu ve enerjik bir takım gördüm. Bunlar futbolun önemli prensipleri. Rakibi baskı altına aldığınızda, zaten iyi sonuç alıyorsunuz. İki gol ile kazanmayı başardık. İlk yarıda golü getirme konusunda başarılı olamadık. Bundan sonraki maçlarda neler yapmamız gerektiği ile ilgili güzel maçtı” şeklinde konuştu.

"Oyun tarzından memnun değilseniz, değişiklik yaparsınız"

Phillip Cocu, Spartak Trnava karşısında yaptığı diziliş değişikliğini Medipol Başakşehir maçıyla ilgili olup olmadığı sorusuna ise “Sebebi Medipol Başakşehir maçı değildi. İki sebebi vardı. Birincisi oyuncuların performanslarıyla ilgili. Son maçta gösterdiğimiz görüntüden memnun değildim. İkinci tarafı ise rakiple ilgilidir. Belli bir oyun stilleri var. Tek forvetle çıksaydık, Slimani'ye doğru pozisyonda topla buluşturmamız zor olurdu. Bu nedenle yanında Frey'i oynattık. Böylece çok daha fazla imkan bulduk. Galibiyete ulaşmak için taktiklerinizi değiştirebilirsiniz. Oyun tarzınızdan memnun değilseniz, bu şekilde değişiklik yaparsınız” cevabını verdi.

"Taraftarın oyunculara destek vermesi en önemlisi"

Taraftarların Ersun Yanal tezahüratları yapması ile ilgili sorulan soruya ise Hollandalı teknik adam, şu yanıtı verdi:

"Bence en önemlisi taraftarın oyunculara destek vermesi. Onların desteği takıma katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan kendilerini ifade etmekte özgürler. Benim problemim yok. Daha iyi performans için bizi bu durum kamçılamalı.”

“Harun’un performansından memnunum”

Deneyimli teknik adam, kaleci Harun Tekin’in performansından memnun olduğunu ifade ederek, “Harun yeni bir oyuncu, diğer oyuncuları tanıması önemli. Bu sadece antrenmanlarla olmaz. Bu uyumu daha iyiye getirmek için maçlarla da bunu sağlamalıyız. Performansından memnunum. Fenerbahçe takımına iyi alışsın diye daha fazla forma şansı tanıma kararı verdik” açıklamasını yaptı.

“Güçlü olup, sorumluluk alabilmeliyiz”

47 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir maçının taktiği ile ilgili de konuşmak istemediğini vurgulayarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bir sonraki maç taktik konuşmak istemiyorum. Maçın çok önemli kısmı olabiliyor. Bazen saha yerleşimi, oyuncu seçimi fark oluşturabilir. Bu akşam oyuncuların gösterdiği performanstan mutluyum. Biz gol yediğimiz durumlarda takım şeklimizi kaybediyoruz. Geriye düştüğümüzde herkes kendi başına skoru değiştirmeye çalışıyor. Aynı oyuna devam etmeliyiz. Eğer o sistemi seçtiysek karşımızdaki rakibe uygun diye bunu seçmişizdir. İyi skor aldıkça daha iyi olacaktır. Bu durum daha çok kafada bitiyor. Son lig maçında 12 dakikada 3 gol gördük. Gol yiyebilirsiniz ama maç orada bitmiyor. Daha iyi noktaya getirmeliyiz. Güçlü olmalıyız. Sorumluluk alabilmeliyiz. Daha iyi skorlar geldikçe bunun da bize yardımı olacaktır.”