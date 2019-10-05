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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.10.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Phillip Cocu'dan alkol cezası!

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Phillip Cocu'dan alkol cezası!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, İngiltere'de alkollü araç kullanan futbolcularını affetmedi.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere'de Derby County'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, alkollü araç kullanan futbolculara cezayı kesti.

İngiltere Championship’te Phillip Cocu’nun çalıştırdığı Derby County’nin iki oyuncusu Mason Bennett ve Tom Lawrence, alkollü araç kullanırken bir trafik kazası yapmıştı. Araçta bulunan takımın diğer oyuncusu Richard Keogh ise dizinden sakatlandığı için sezonu kapatmıştı.

Cocu ise yaptığı açıklamada kaza yapan iki oyuncunun 6 haftalık maaşlarının kesildiğini ve günlük 8 saat sosyal hizmet çalışması cezası verildiğini belirtti.

Phillip Cocudan alkol cezası

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