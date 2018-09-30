Phillip Cocu, yüzde 90 gidiyor!
Fenerbahçe yönetimi bugün toplanarak Hollandalı teknik adamın geleceğini görüşecek. Cocu'nun görevine son verilmesi bekleniyor.
Ligde dördüncü yenilgisini alan Fenerbahçe’de yönetim bugün bir araya gelerek Cocu’nun durumunu görüşecek. Hollandalı çalıştırıcının gönderilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe’nin ligde galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olması teknik direktör Phillip Cocu’nun kredisini tüketti. Yönetim bugün bir araya gelerek Hollandalı teknik adamın durumunu görüşecek. Takımın kötü gidişatı hakkında tecrübeli çalıştırıcıdan rapor isteyecek olan yönetimin büyük olasılıkla Cocu ile yollarını ayırması ve yeni teknik direktör arayışlarına başlaması bekleniyor.
KAPTANLAR TRİBÜNÜ SAKİNLEŞTİRDİ
Rize’de Didi Stadı’ndaki karşılaşma sonrası kendilerine ayrılan yerde maçı izleyen Fenerbahçe taraftarı da oldukça öfkeliydi. Sarı lacivertliler 90 dakikanın ardından uzun süre takımlarını protesto ettiler. Bir süre sonra takım kaptanları Mehmet Topal ve Volkan Demirel tribüne giderek taraftarlardan özür dilediler. İki tecrübeli oyuncu taraftarları dinledikten sonra onları sakinleştirmeye çalıştı. Tribünlerden destek isteyen iki futbolcu “Merak etmeyin, bunu düzelteceğiz. Daha iyi olacağız” dediler.
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