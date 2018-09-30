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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Haber: Ahmet ERCANLAR
30.09.2018 - 22:51, Son Güncelleme:

Phillip Cocu, yüzde 90 gidiyor!

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Phillip Cocu, yüzde 90 gidiyor!

Fenerbahçe yönetimi bugün toplanarak Hollandalı teknik adamın geleceğini görüşecek. Cocu'nun görevine son verilmesi bekleniyor.

Ligde dördüncü yenilgisini alan Fenerbahçe’de yönetim bugün bir araya gelerek Cocu’nun durumunu görüşecek. Hollandalı çalıştırıcının gönderilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin ligde galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olması teknik direktör Phillip Cocu’nun kredisini tüketti. Yönetim bugün bir araya gelerek Hollandalı teknik adamın durumunu görüşecek. Takımın kötü gidişatı hakkında tecrübeli çalıştırıcıdan rapor isteyecek olan yönetimin büyük olasılıkla Cocu ile yollarını ayırması ve yeni teknik direktör arayışlarına başlaması bekleniyor.

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KAPTANLAR TRİBÜNÜ SAKİNLEŞTİRDİ

Rize’de Didi Stadı’ndaki karşılaşma sonrası kendilerine ayrılan yerde maçı izleyen Fenerbahçe taraftarı da oldukça öfkeliydi. Sarı lacivertliler 90 dakikanın ardından uzun süre takımlarını protesto ettiler. Bir süre sonra takım kaptanları Mehmet Topal ve Volkan Demirel tribüne giderek taraftarlardan özür dilediler. İki tecrübeli oyuncu taraftarları dinledikten sonra onları sakinleştirmeye çalıştı. Tribünlerden destek isteyen iki futbolcu “Merak etmeyin, bunu düzelteceğiz. Daha iyi olacağız” dediler.

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