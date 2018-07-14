Phillip Cocu: Yapacak çok işimiz var
F.Bahçe’nin hocası Cocu, takımın geleceğiyle ilgili tespitler yaptı.
Sarı lacivertlilerin Hollandalı teknik direktörü 2-0 kaybedilen Lozan karşılaşmasının ardından, “Finansal Fair Play çerçevesinde takımı güçlendirmek adına biraz daha dikkatli ve kreatif çalışmamız gerek. Yapacak çok işimiz var” yorumunda bulundu.
İSVİÇRE kampında Fenerbahçe’nin Lozan ekibiyle oynadığı ve sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldığı mücadele sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yerli ve yabancı medya mensuplarına konuştu. Cocu’nun sözlerinden satırbaşları şu şekilde oldu:
- Medyanın gösterdiği ilgiden de anlaşıldığı gibi Fenerbahçe çok büyük bir kulüp... Şimdilik iletişimde biraz zorluk çekiyoruz. Onun için acelece Türkçe bazı terimler, sözler öğreniyoruz. Yapacak çok işimiz var. FFP çerçevesinde takımı güçlendirmek adına biraz daha dikkatli ve kreatif çalışmamız gerek...
“BEN YAŞA BAKMIYORUM”
- Elimizdeki takımı ağustos ayındaki maça en iyi şekilde hazırlamak temel düşüncemiz, başka bir düşüncemiz yok... Ben yaşa bakmıyorum. Bir teknik direktör olarak yaşa bakmazsınız, maçları kazanmak için en iyi takımınızı sahaya sürmek istersiniz...
- Öncelikle, önümüzde sınırlamalar var, limitler var bunları biliyoruz. İmkanlarımız dahilinde doğru seçimleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Transfer konusunda çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Kolay değil işimiz... Önümüzdeki İki haftada yaşanacak gelişmelere göre takımın nasıl olabileceğini göreceğiz. İlk resmi maça hazır olur mu olmaz mı, bu duruma bakacağız...
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