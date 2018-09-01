Phillip Cocu: Utanç duymamız gerekiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPhillip Cocu: Utanç duymamız gerekiyor
GeriFutbol Phillip Cocu: Utanç duymamız gerekiyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
01.09.2018 - 22:30, Son Güncelleme:

Phillip Cocu: Utanç duymamız gerekiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Phillip Cocu: Utanç duymamız gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından soruları yanıtladı. Utanç duymaları gerektiğini söyleyen Hollandalı teknik adam, “2-1’i bulunca akıllı oynamamız gerekiyordu” dedi.

Kayserispor’a taraftarı önünde 3-2 mağlup olarak ligdeki 4. karşılaşmasında 3. yenilgisini alan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Cocu, “Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum bu maçla ilgili. Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik. 2 kez öne geçip rakibimize verdik bu maçı. Kulüp ve takım içindeki değişimler kesinlikle bahane olamaz. Saha içindeki durumlardan dolayı kaybettik bu maçı. 2 yenilginin ardından bu akşam kazanmamız gerekiyordu. Taraftarlarımız arkamızdaydı, onlara büyük saygı duyuyorum. Son dakikaya kadar desteklerini esirgemediler bizden. Ama onlara hak ettikleri geri ödemeyi veremedik” diye konuştu.

“Şu anda şampiyonluk konuşmayalım”

Geride kalan 4 hafta sonunda mütevazı olmak ve şampiyonluk konuşmamak gerektiğini söyleyen Phillip Cocu, “İçinde olduğumuz pozisyonu fark edip, bu durumdan çıkmak için savaş vermemiz gerekiyor. Bu durumdan çıkabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak ama böyle yenilgiler alıyorsanız, öz güvenimiz maksimum seviyede değildir. Profesyonel futbolcuların kariyerinde iyi dönemler ve zor dönemler vardır. Zor dönemi yaşıyoruz. Şimdi bir milli ara var. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular için faydalı bir ara olacak. Herkesin kafasını tek bir noktaya odaklamak için çabalayacağız hep birlikte” ifadelerini kullandı.

“2-1’i bulunca akıllı oynamalıydık”

Yeni transfer Reyes’in topla oynadığı oyunda iyi işler yaptığını söyleyen Phillip Cocu, “Reyes’in yumuşak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. İyi işler de yaptı. Rakip oyuncu biraz daha geriye gelip top almaya başladı. Kanat oyuncularının da geriye gelip top almasıyla zorlanmaya başladık. Maçın başında birlikte oynuyorduk ve iyi işler yapıyorduk. Daha sonra mesafe büyüdüğünde orta sahada çok boşluk bıraktık. 2-1’i bulup güzel bir gol attıktan sonra akıllı olup, geri dönüş fırsatı vermememiz gerekiyordu. 1 gol yedik, sonra tekrar riskler almamız gerekti ve 1 gol daha gördük kalemizde. Bazı oyuncularımızın atmaları gereken adımlar var. Bu gelişimi de beraber sağlamamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Eskişehirspor evinde Karabükspor'u 2-0 mağlup etti

Akhisar'da puanlar paylaşıldı

Manchester City evinde kazandı

Rıdvan Dilmen: 'Kaos futbolu oynanıyor...'