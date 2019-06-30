Phillip Cocu sürprizi! Teklif...
İngiltere Premier Lig Kulüpleri'nden Chelsea, teknik direktörlük koltuğuna Frank Lampard'ı getirmeye hazırlanıyor.
İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Derby County'in hocası olan Lampard, efsanesi olduğu kulübe geri dönmeye hazırlanırken flaş bir iddia Ada basınından geldi.
The Times'ın haberine göre Lampard Chelsea'ye giderse, Derby Pihhip Cocu'ya teklif götürecek.
Hollanda'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe'de kötü bir tecrübe yaşayan Hollandalı teknik adam, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı.
Cocu'nun Türkiye'deki macerası ise 4 ay sürdü.
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