Phillip Cocu: Oyuncularımız kendine bakmalı

Hollandalı teknik adam maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

Oyuna iyi başlamıştık. 4-5 gol pozisyonu yakaladık ama bunları gole çeviremedik. Bunlardan biri de direkten döndü. bu şansları yakalamıştık. İkinci yarıda da ilk golü atan taraf olmak istiyorduk. Fantastik bir vuruşla kalemizde golü gördük. Bu ilk şuttu aynı zamanda. Bu golden sonra asıl sorunu gördük. O golden sonra daha sabırlı ve güvenle oynamanız gerekir ama biz oyunu bıraktık.

Islam Slimani çok çalıştı, çabaladı, pozisyonlara girdi ama o golü bulamadı bir türlü. Bu açıdan büyük hayal kırıklığı yaşadık. Önümüzdeki hafta taraftarlarımızın önünde kesin galibiyet almamız gerekiyor. Yeni oyuncular aramıza katılıyorlar. Takımı tamamlamak için çalışıyoruz. Buraya başladığımızda bazı sınırlar, limitler vardı. Her istediğimizi alabilecek imkanımız yoktu. Bazı oyuncularımızın top bizdeyken daha iyi oynamaları gerekiyor. Top ayağımızda iken daha iyi oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor başarılı olmamız için... Oyuncularımızın da kendilerine bakmaları gerekiyor neler yaptıkları konusunda. Takım üst üste 2 kez mağlup ayrılınca işler daha zor hale gelir. Güvenimizi geri kazanmamız gerekecek.

ŞANSSIZDIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu ise şansızlıktan yakındı. İlk yarı boyunca iyi bir futbol sergilediklerini anlatan Hollandalı teknik adam, “Maçın ilk yarısında iyi bir başlangıç yaptık. Özellikle 2'nci dakikada net bir fırsatı kaçırdık. İlk yarıya bakarsak pozisyonlar ürettik. Feci şekilde ilk golü bulmaya ihtiyacımız vardı. Şans yanımızda değildi. Rakibin nadir ürettiği pozisyonda golü yedik. Şu anki takımın durumuna bakarsak geri dönüş yapmamız zordu. Kendimizle mücadele ediyoruz. Sadece mücadele yetmiyor, zamanı da iyi kullanmamız gerekiyordu. Kaliteyle oynamamız gerekiyordu. Her şey yarım yamalak geçti. Mehmet Ekici’nin frikiği gol olsa en azından berabere bitirebilirdik. Zor bir ders oldu. Ayağa kalkmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Giden ve gelen futbolcuların olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, “Bu durumu bahane olarak kullanmak hoşuma gitmiyor. Sahada oynuyorlarsa iyi skor alabilmeliler. Giuliano ve Josef gitti. Bu iki futbolcu Göztepe maçına hazırlanırken ayrıldı, yeni oyuncular geldi. Ama yeni oyuncular antrenmana katılmadı. Umuyorum sezonu tamamlayacağımız kadroya ulaşacağız. Rakipler diğer büyük takımlarla oynadıkları maçlarda da geriye çekiliyor. Ama büyük takımların yapması gereken inisiyatif almak, domine etmek, istediklerini almaktır. Futbolcular özelliklerini bilerek oynamalılar. Yeni Malatyaspor maçına göre daha ofansif oynadık. İyi bir görüntü sergiledik. Beklerimiz de katkı yaptı. Artık bazı ayarları yapmalıyız” ifadelerini kullandı.