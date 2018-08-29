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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
29.08.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Phillip Cocu: Kolay pes eden biri değilim

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Phillip Cocu: Kolay pes eden biri değilim

Teknik direktör Phillip Cocu, son birkaç gündür kendisi hakkında çıkan Fenerbahçe'de mutlu olmadığı ve istifa etmeyi düşündüğü şeklindeki haberleri net bir dille yalanlayarak, Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyduğunu ve kolay pes eden bir karakterde olmadığını söyledi.

Cocu, FBTV'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Öncelikle dedikodular her zaman olacaktır. Eğer ki oynadığınız maçları kazanırsanız, her şey yolunda giderse daha az dedikodu olur. Büyük takımlar için sonuçlar iyi olmadığı takdirde de dedikodular olacaktır ve bu futbolun bir parçası. Fakat şunu ifade etmek istiyorum ki istifa etmeyeceğim. Bence Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte başladığımız bu yolculuk bir meydan okuma çünkü takım ve kulüp içinde değişiklikleri yapmanın kolay olmadığını biliyoruz. Ben, Damien Comolli, teknik ekip, Yönetim Kurulu, Başkanımız ve kulübün tüm tarafları hep birlikte her gün çok yoğun çalışıyoruz. Ben bir tercih yaptım ve buraya gelmeyi, yeni bir yolculuğa çıkmayı seçtim. Ben kolay pes eden karakterde biri değilim."

"Şimdi ayağa kalkmalı ve daha fazla çalışıp, daha fazla enerji sarf edip, sonunda başarıya ulaşmalıyız. Değişiklikler her zaman belli bir süre alır. Bu konuyla ilgili birkaç kez konuşmuştuk, kulüp içinde değişim ve UEFA tarafından uygulanan finansal sınırlamalar. Hep birlikte bu sorunları çözmeye çalışıyoruz ve doğru şekilde ilerliyoruz. Bu da bazen bazı transferler için neden beklemek zorunda olduğumuzu ve neden bazı oyuncuları sattığımızı açıklıyor. En önemli olan konu ise takımı tamamlamak için çok çalışacağımız birkaç güne hala sahip olmamız. Takım tamamlandığında dedikodular da azalacaktır. Biz de 1 Eylül'den en azından ocak ayına, umarım sezon sonuna kadar takıma odaklanabileceğiz. Eğer ki cumartesi günü taraftarlarımızın desteği ile oynayacağımız maçtan iyi bir sonuç alırsak herkes kendisini çok daha iyi hissedecektir çünkü bir futbol maçını ya da herhangi bir maçı kazanmadığınız takdirde hiç kimsenin mutlu olmaması gayet normaldir. Her maçı kazanmak, her antrenmanı iyi geçirmek için arzulu olmalıyız. Eğer birlikte sıkı çalışırsak, başarılı olacağız, kendimizi geliştireceğiz. Kalitemiz var, büyük bir kulübüz. Burada çalıştığım için çok gurur duyuyorum. Zor zamanlarda birlikte durmamız gerekiyor, başkanımızın da her zaman söylediği gibi 'Aile gibi olun, aile gibi çalışın' biz de bunu yapıyoruz".

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