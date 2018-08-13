Phillip Cocu: Kimse takımdan önce gelemez

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPhillip Cocu: Kimse takımdan önce gelemez
GeriFutbol Phillip Cocu: Kimse takımdan önce gelemez
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
13.08.2018 - 21:18, Son Güncelleme:

Phillip Cocu: Kimse takımdan önce gelemez

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Phillip Cocu: Kimse takımdan önce gelemez

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica karşılaşması öncesinde soruları cevapladı. Bu maçta taraftarla birlikte olmaya mecbur olduklarını söyleyen Cocu, tur için sahada olacaklarının altını çizdi. 

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Benfica'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yarın çok önemli bir karşılaşma olacağının altını çizerek sözlerine başlayan Hollandalı teknik direktör, "İlk maçı 1-0 kaybettik ama yarın farklı bir maç oynayacağız. İlk maçta son derece güzel bir atmosfer vardı ama bu maç şimdi bizim taraftarımızın önünde oynanacak. Taraftarlarımız, ligde nasıl bir atmosfer oluşturacaklarını gösterdi. Birlikte olmaya ihtiyacımız var demiyorum, birlikte olmaya mecburuz. Yarın galip gelip, bu turu geçerek bir sonraki tura yükselmek istiyoruz" dedi. 

Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Fenerbahçe Benfica Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

"Detaylar belirleyici oluyor"

 İlk maçta kendisi için herhangi bir sürprizin olmadığını ifade eden Cocu, "Rakibimiz ofansif bir takım, hızlı pas yapıyor. Bana göre ilk yarıda iyi futbol oynadık, ikinci yarıda ise oyunu kabullenmek durumunda kaldık. Kendi sahamızda daha farklı oynamalıyız. Benfica ile oynuyorsanız, detaylara belirleyici oluyor. Kalemize yaklaşmalarına müsaade etmemeliyiz. İki takım da son derece kaliteli ekipler. Umarım yarın detaylar bizim yanımızda olur" dedi. 

Bursaspor maçının bu maçı etkileyip etkilemeyeceği yönünde sorulan bir soruyu yanıtlayan Cocu, "Bursaspor maçı tabii ki etkileyebilir. Ben bir teknik direktör olarak, Bursaspor ile oynarken, Benfica maçını düşünmem. Oyuncuların da düşünmesini istemem. Tamamen o maça konsantre olmasını isterim. Ama iyi oynayan oyuncuların performansı, yarınki karşılaşma için düşüncelerimizi belirleyebilir" diye konuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 427Fenerbahçe - Benfica
    1
    MS1
    2,30
    3479kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

"Tur için sahada olacağız" 

Benfica'nın ofansif oynaması durumunda kendilerinin daha çok boş alan bulabileceklerini belirten Phillip Cocu, "Eğer ofansif oynamayı tercih ederler ve arkada daha çok alan bırakacaklardır demektir. Eğer defansif oynarlarsa, bizim de kilidi açacak bir oyun planı uygulamamız gerekecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. 3-3'lük skor bize yetmez. Biz tur için sahada olacağız. Bizim için önemli olan turu getirecek olan bir skor" dedi. 

Barış Alıcı ve Eljif Elmas'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı sorusuyla ilgili de konuşan Cocu, "Her zamanki gibi ilk 11'de kimlerin oynayacağıyla ilgili bir görüş bildirmek istemiyorum. Rakibin en çok isteyeceği şey budur. Taktik bir durum olduğu için konuşmak istemiyorum. Birbirinden farklı oyuncularımız var bizim. Valbuena, Ayew, Barış, Alper, Soldado, Dirar gibi birçok isim var. Ama en önemlisi takımdır ve kimse takımdan önce gelmez. Biz hedeflerimize ulaşacaksak birlikte ulaşacağız. İki futbolcunun yarın 11'de olup olmayacağı size sürpriz olsun" açıklamasını yaptı. 

"Jonas varken bir şeyler değişiyor" 

Benfica'nın yıldız ismi Jonas'la ilgili fikri sorulan Phillip Cocu, "Jonas oynadığında ya da oynamadığında bir şeyler değişiyor. Jonas kaliteli bir oyuncu ama başka kaliteli oyuncuları da var. İki takımın seviyelerinin birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Biz iyi bir sonuç almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi. 

Son olarak yeni transfer Slimani'yle ilgili görüşleri sorulan Hollandalı teknik adam, "Slimani'nin adaptasyon için zamana ihtiyacı var. Ama kalitesini bildiğimiz için bu oyuncuyu transfer ettik. Biraz zaman vermemiz gerekiyor. Hem onun takıma, hem de takımın ona adaptasyonu önemli. Tipik bir 9 numara diyebiliriz. Soldado gibi. Örneğin Alper kenarlarda da oynayabilen bir oyuncu. Aramıza katıldığı için mutluyum. Kalitesini bize yansıtması, takıma katkı vermesi gerekecek. Buna ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni transfer açıklandı! 2 yıllık imza...

Comolli'nin hedefindeki 3 isim!

Beşiktaş'a çifte piyango! Negredo ve Vida...

Gomis'e sürpriz talip!