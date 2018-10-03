Phillip Cocu: 'Görevimin başındayım, durumu düzelteceğiz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPhillip Cocu: 'Görevimin başındayım, durumu düzelteceğiz'
GeriFutbol Phillip Cocu: 'Görevimin başındayım, durumu düzelteceğiz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
03.10.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Phillip Cocu: 'Görevimin başındayım, durumu düzelteceğiz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Phillip Cocu: 'Görevimin başındayım, durumu düzelteceğiz'

Samandıra’da iki gündür Comolli, yönetim ve Cocu arasında toplantı üstüne toplantı yapıldı. Hollandalı teknik adam dün öğrencilerine konuştu, “Görevimin başındayım. Birlikte bu durumu düzelteceğiz” dedi.

Rize deplasmanında gelen 3-0’lık yenilginin ardından Samandıra’da olağanüstü hal ilan edildi. Başkan Ali Koç, Damien Comolli ve Phillip Cocu toplantı üstüne toplantı yaptı. Başkan Koç’un tesislerde bulunmadığı zamanlarda da sık sık telefonla bilgi aldığı öğrenildi. Teknik patron Cocu, dün Comolli ile görüştükten sonra idman öncesinde öğrencilerine bir konuşma yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, “Görevimin başındayım. Kötü giden şeyler var. İşleri bu hale biz getirdik. Durumu düzeltecek olan da bizleriz” ifadelerini kullandı. Phillip Cocu, taraftarın tepkisinde haklı olduğunu söyleyerek, “Onlara eziyet yaşattık. Artık herkes işin ciddiyetini anlamalı. İki kritik maç oynayacağız. Bu karşılaşmalarda yaramızı sararak yeniden çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.

Kıran kırana idman
Cocu’nun bu sözleri sonrası yapılan antrenman oldukça çekişmeli geçti. Oynanan çift kale maçta futbolcuların hırslı görüntüsü ve azmi, Hollandalı teknik adamı umutlandırdı. Bu arada 47 yaşındaki teknik adamın kadro arayışı yeniden başladı. Beşiktaş ve Rize karşısında bu sezon ilk kez aynı 11 sahadaydı. Ancak Cocu, Trnava ve Başakşehir mücadelelerinde rotasyona giderek Volkan, İsla, Skrtel, Eljif Elmas, Valbuena, Barış Alıcı gibi isimlere şans vermeyi planlıyor. (Fanatik)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 163Fenerbahçe - Spartak Trnava
    3
    MS1
    1,20
    8552kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor!

Phillip Cocu: 'Görevimin başındayım, durumu düzelteceğiz'

Beşiktaş'ta hedef 2'de 2!

TOFAŞ, Berlin'den eli boş döndü