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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.03.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Philippe Coutinho, Barcelona'ya veda ediyor

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Philippe Coutinho, Barcelona'ya veda ediyor

Barcelona'nın geçtiğimiz sezonun devre arasında Liverpool'dan rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Philippe Coutinho hakkında dev bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Brezilyalı yıldız Barça'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Barcelona, Philippe Coutinho'yu geçtiğimiz sezonun devre arasında Liverpool'dan 135 milyon euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı.

Katalan devinin tarihindeki en pahalı transfer olarak kayıtlara geçen Brezilyalı futbolcunun son dönemlerde takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Sergilediği performansla beklentilerin bir hayli uzağında olan ve Barça'nın 3-1 kazandığı Rayo Vallecano maçında yuhalanan yıldız isimle ilgili gündemi sarsan bir iddia geldi.

ESPN'in edindiği bilgilere göre Barça yönetimi, 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu önümüzdeki yaz satmaya karar verirken bonservis bedelini de en az 100 milyon euro olarak belirledi.

Kulübe yakın bir kaynak, ESPN'e yaptığı açıklamada "Barça'nın elinde şu an için ciddi bir teklif yok. Ancak bazı kulüpler oyuncuya olan ilgilerini ifade ettiler." sözlerini kullandı.

Bu sezon Barcelona'yla 41 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 9 gol ve 5 asistle katkıda bulundu. Oyuncunun mevcut kontratı, 2023 yazında sona eriyor.

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Philippe Coutinho, Barcelonaya veda ediyor

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