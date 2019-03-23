Philippe Coutinho, Barcelona'ya veda ediyor
Barcelona'nın geçtiğimiz sezonun devre arasında Liverpool'dan rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Philippe Coutinho hakkında dev bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Brezilyalı yıldız Barça'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Barcelona, Philippe Coutinho'yu geçtiğimiz sezonun devre arasında Liverpool'dan 135 milyon euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı.
Katalan devinin tarihindeki en pahalı transfer olarak kayıtlara geçen Brezilyalı futbolcunun son dönemlerde takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.
Sergilediği performansla beklentilerin bir hayli uzağında olan ve Barça'nın 3-1 kazandığı Rayo Vallecano maçında yuhalanan yıldız isimle ilgili gündemi sarsan bir iddia geldi.
ESPN'in edindiği bilgilere göre Barça yönetimi, 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu önümüzdeki yaz satmaya karar verirken bonservis bedelini de en az 100 milyon euro olarak belirledi.
Kulübe yakın bir kaynak, ESPN'e yaptığı açıklamada "Barça'nın elinde şu an için ciddi bir teklif yok. Ancak bazı kulüpler oyuncuya olan ilgilerini ifade ettiler." sözlerini kullandı.
Bu sezon Barcelona'yla 41 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 9 gol ve 5 asistle katkıda bulundu. Oyuncunun mevcut kontratı, 2023 yazında sona eriyor.
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