Philippe Clement: ''Bu adam dünyadan değil''
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Kylian Mbappe hakkında konuştu...
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda Paris Saint-Germain, Club Brugge'u Belçika'da 5-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ise Kylian Mbappe damgasını vurdu.
Oyuna ikinci yarı dahil olan Fransız futbolcu, kısa süre içinde 3 gol ve 1 asist yaparak Brugge'un fişini çeken isim oldu.
Maçın ardından ise Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Mbappe hakkında konuştu.
''FARKLI BİR GEZEGENDEN GELMİŞ OLMALI''
Belçikalı teknik adam, ''Mbappe oyuna girdi ve her şeyi değiştirdi. Yaşına göre dünyanın en iyisi. İnanılmaz bir yeteneği var. Mbappe, kesinlikle bu dünyadan değil, farklı bir gezegenden gelmiş olmalı.'' sözlerini kullandı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle