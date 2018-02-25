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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBasketbol HaberleriPhiladelphia seriye bağladı! 7. harika...
Basketbol Philadelphia seriye bağladı! 7. harika...
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Sıradaki Haber:12 Dev Adam, Letonya deplasmanında

Basketbol
25.02.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Philadelphia seriye bağladı! 7. harika...

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'i 116-105 yenen Philadelphia 76ers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 116-105 mağlup ederek bu sezon ilk kez 7 karşılaşmalık galibiyet serisine imza attı.
Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 28 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Joel Embiid, 17 sayı, 7 asistle oynayan Ben Simmons ve 16 sayı atan J.J. Redick taşıdı.
Magic'te Aaron Gordon 20 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Nikola Vucevic 15 sayı, 9 ribaunt ve Evan Fournier 16 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

- Warriors, Thunder'a fark attı

Son şampiyon Golden State Warriors, Batı Konferansı'nın play-off adayı ekiplerinden Oklahoma City Thunder'ı 112-80 yendi.
Ev sahibi Warriors'ta Kevin Durant 28 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry ise 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üretti. Nick Young da 16 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.
Thunder'ın all-star oyuncuları Russell Westbrook, Paul George ve Carmelo Anthony, toplam 34 sayı atabildi. Westbrook 15 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Anthony ve Steven Adams 14'er sayıyla mücadele etti.

- Trail Blazers, Lillard'ın basketiyle kazandı

Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın bitime 0.9 saniye kala attığı turnikeyle Phoenix Suns deplasmanından 106-104 galip ayrıldı.
Trail Blazers"ın all-star oyun kurucusu Lillard, 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asiste "double double" yaptı. C.J. McCollum 21 sayı, Jusuf Nurkic ise 14 sayı, 13 ribaunt üretti.
Suns'ta Devin Booker'ın 30 sayı, 9 ribaunt, T.J. Warren'ın 19 sayı, 3 blok, Elfrid Payton'ın 13 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ve Alex Len'in 11 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 116-105
Miami Heat-Memphis Grizzlies: 115-89
New York Knicks-Boston Celtics: 112-121
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 112-80
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 122-104
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 104-106
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 97-90
Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 108-113

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