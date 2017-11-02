Philadelphia gençleriyle uçuşa geçti! Furkan Korkmaz...

Sekizinci maçında yedinci yenilgisini alan Hawks'ta Ersan İlyasova sakatlığı nedeniyle yine oynamadı. 76ers't a ise Furkan Korkmaz oyuna girmedi.
Philadelphia 36 asistle topu paylaştı, Joel Embiid 21 sayı, 12 ribaund, 6 asist, 3 top çalma, 3 blok, 1 asistle triple double kaçıran Ben Simmons 19 sayı, 13 ribaund, 9 asist, 3 top çalma üretti, Robert Covington'dan 6/11 üçlükle 22 sayı geldi. İlk beşte başlayan Dario Saric 1/9 saha içi isabetiyle 5 sayıda kalırken 6 ribaund topladı. Ben Simmons, Oscar Robertson'dan sonra NBA'deki ilk 6 maçında 100 sayı, 50 ribaund, 40 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.
Atlanta'da Dennis Schroder 25, Taurean Prince 17 sayı attı, Malcolm Delaney 8 sayı kaydettiği maçı ayak bileği sakatlığı ile erken tamamladı.(Basketfaul)