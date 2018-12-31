Philadelphia farklı kaybetti! Furkan'dan 10 sayı...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Portland Trail Blazers'a 129-95 kaybettikleri maçta 10 sayı attı.
Portland Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Philadelphia 76ers mücadelesini 129-95 kazandı.
Trail Blazers'ta C.J. McCollum, 35 sayıyla sahanın en skoreri oldu. El-Faruk Aminu 16 sayı, 8 ribaunt, Damian Lillard da 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.
Yüzde 35,4 isabetle şut atan 76ers'ı, 19 sayı kaydeden Ben Simmons ve 14 sayı atan T.J. McConnell ayakta tutmaya çalıştı. Kenardan gelerek 22 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.
Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...
Orlando Magic-Detroit Pistons: 109-107
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-113
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 95-89
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 105-103
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 129-95
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 121-114
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