Phil Foden, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!
Manchester City'nin 100 puanla şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda kadroda bulunan ve o dönem henüz 17 yaşında olan Phil Foden, dünya rekoru kırdı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen 19 yaşındaki Phil Foden, İngiliz ekibiyle yaşadığı şampiyonlukla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Manchester City'nin 100 puana ulaşarak şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda kadroda bulunan Phil Foden, 17 yaş ile Premier Lig'i kazanan en genç futbolcu rekorunun sahibi oldu.
Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Foden, "Bu rekoru duyunca mutluluktan uçtum. Biri söyleyene kadar haberim bile olmadı. Artık 'dünya rekorum var' diyebilmek oldukça havalı." ifadelerini kullandı.
Phil Foden bu sezon Manchester City forması altında 6 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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