PGS kazanırken Neymar'ı kaybetti! Gözyaşlarına engel olamadı...
Paris Saint Germain, Fransa Ligi'nin 27. haftasında Marsilya'yı 3-0 yenerken, Neymar'ı kaybetti.
Brezilyalı yıldız 76. dakikada sakatlanırken, sahayı sedyeyle terk etti ve göz yaşlarını tutamadı.
Mücadele ev sahibi ekip için her şey yolunda gidiyordu. Ancak Neymar şanssız bir sakatlık yaşadı.
Dünyaca ünlü yıldız Neymar'ın bileği döndü. Brezilyalı gözyaşlarını tutamadı ve sedyeyle saha kenarına taşındı. (Ajansspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle