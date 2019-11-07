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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.11.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

PFDK'dan Sergen Yalçın'a 4 maç ceza

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PFDK'dan Sergen Yalçın'a 4 maç ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Sergen Yalçın'ın PFDK'ye sevk nedenlerinden tedbire uymama eylemine ise ceza tayinine yer olmadığı kaydedildi.

Veysel Sarı'ya 3 maç ceza

PFDK'nin Kasımpaşa forması giyen Veysel Sarı'ya 3 maç men ve 26 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasının ardından soyunma odasındaki olaylara karışan Veysel'e cezanın rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle verildiği belirtildi.

Disiplin kurulunun, Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse ile kulüp görevliği Uğur Zorçelik'e ise ceza vermediği kaydedildi.

Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'a 24 bin, Fenerbahçe'ye 20 bin lira para cezası veren kurulun, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizesporlu bazı taraftarların de elektronik biletlerini bir sonraki müsabaka için bloke ettiği aktarıldı.

Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'na para cezası

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na para cezası verdi.

Ligin 10. haftasında oynanan maçların ardından iki kulüp de farklı mecralardan açıklama yayımlamıştı. Disiplin kurulunun, bu açıklamalardan dolayı Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 100'er bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun söz konusu açıklamalardan dolayı Ali Koç'a 50 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi. Bir televizyon programına açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu'na ise 150 bin lira para cezası verildiği aktarıldı. Ağaoğlu'nun cezasının oy çokluğuyla verildiği vurgulandı.

PFDK'nin kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım nedeniyle Trabzonspor Kulübü yöneticisi Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verilmesine hükmettiği aktarıldı.

Benzer gerekçelerle PFDK'ye sevk edilen Trabzonspor Kulübü yöneticisi Ertuğrul Doğan'a ise ceza çıkmadı.

Ümraniyespor hükmen mağlup

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'un Ekol Göz Menemenspor müsabakasında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

Kurulun, Ümreniyespor'u Menemenspor maçında müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı hükmen yenik saydığı vurgulandı.

Ligin 10. haftasındaki mücadele 1-0 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle sona ermiş, Ümraniyespor maçta 6 yabancı futbolcu oynattığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

PFDK'nin Eskişehirspor Yardımcı Antrenörü Zafer Şahin'e ise müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 lira para cezası kestiği aktarıldı.

Kurulun ayrıca Adanasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir maçlığına bloke ettiği kaydedildi.

 

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