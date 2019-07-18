PFDK'dan Sakaryaspor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası
PFDK, Sakaryaspor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Resmi açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu asıl üyeler arasında yapılan seçimle; TFF PFDK Başkan Vekilliğine Av. Ahmet Can ACAROĞLU, TFF PFDK Raportörlüğüne Av. Canan SARI'nın oybirliği ile seçilmesine,
2- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 28.05.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 28.05.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- HATAYSPOR Kulübünün, 30.05.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın, 30.05.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. Aytaç YÜKSEL"
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