PFDK'dan Galatasaraylı Luyindama'ya 2 maç ceza! Fenerbahçe derbisinde...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Christian Luyindama'ya 2 resmi müsabakadan men cezası verildiğini açıkladı.

Luyindama bu cezayla birlikte sarı kırmızılı takımın ligde oynayacağı Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek.

İşte PFDK'nın yaptığı sevkler;

1- GALATASARAY A.Ş. sporcusu CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA'nın, 02.04.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 02.04.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, kulüp güvenlik sorumlusunun eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 02.04.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN 302 ve 303 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü sporcusu ANDRIJA VUKOVIC'in, 03.04.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 .-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ABALI DENİZLİSPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR - ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ALTAY Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR - ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR S,Ş blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TUZLASPOR A.Ş. idarecisi İSMET İLHANLI'nın, 03.04.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - BAK SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine tükürmesinden dolayı takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. idarecisi YAŞAR İLHANLI'nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BAK SPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - BAK SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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9- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü KERİM VOLKAN KİLİMCİ'nin, 03.04.2019 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- SARIYER Kulübü sporcusu ABDULLAH KARMİL'in, 03.04.2019 tarihinde oynanan SARIYER - BAYRAMPAŞA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BAYRAMPAŞA Kulübü idarecisi MEHMET KALEMCİ'nin, 03.04.2019 tarihinde oynanan SARIYER - BAYRAMPAŞA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. - BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR - HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü SERKAN ERBAY'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü idarecisi SERKAN ÜNVER'in, 03.04.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR - HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü MAHİR NERGİZ'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu MUHAMMET SERDAR YAZICI'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, eşgüdüm toplantısına akreditasyon sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KARŞIYAKA Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- DÜZCESPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- MUĞLASPOR Kulübü hakkında, 03.04.2019 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - BUCASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

22- BUCASPOR Kulübü hakkında, 03.04.2019 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - BUCASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

23- BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- KOCAELİSPOR Kulübünün, 03.04.2019 tarihinde oynanan BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü hakkında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

25- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ALPER UĞUZ'un, 02.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, cezalı olduğu halde müsabaka isim listesinde yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü GÖKHAN BOZKAYA'nın, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KÖRFEZSPOR KULÜBÜ teknik sorumlusu SONER ALP'in, 16.03.2019 tarihli KİRAZLIYALISPOR - İZMİT SELANİK SPOR KOCAELİ 2. Amatör Küme müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ

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