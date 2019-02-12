PFDK'dan Galatasaray'a para cezası
PFDK, Galatasaray'a, Hatayspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 Bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararları şöyle:
"1- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile - 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- İSTANBULSPOR A.Ş. idarecisi ÖMER SARIALİOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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