PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza!

Ayrıca PFDK, Denizlispor Antrenörü Feyyaz Uçar'a 1 maç men cezası, Gaziantep FK'nın oyuncusu Güral Vural'a 2 maç men cezası verirken; Galatasaray'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Fenerbahçe'ye çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de para cezası verdi.

PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 05.10.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KAPLAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.10.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 06.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu GÜRAY VURAL'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 06.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 04.10.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO C, D, E ile MİGROS C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ANTALYASPOR A.Ş. idarecisi HALDUN KİLİT'in, 04.10.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. idarecisi FİKRET ÖZTÜRK'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 06.10.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.10.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 04.10.2019 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 04.10.2019 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü FEYYAZ UÇAR'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 06.10.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MARATON ÜST E, F, I ve KAPALI ÜST GÜNEY E, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü başkanı MURAT SANCAK'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, müsabaka sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve hak mahrumiyeti cezası devam ederken akredite alanlarda yer almasından dolayı 421 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 66.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu), Cezanın infazının ihlal ettiği cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir."