PFDK'dan Feghouli ve Olcay Şahan'a 3'er maç ceza!

PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sofiane Feghouli ve Olcay Şahan'ı 3'er maç men ile cezalandırdı. Kurul ayrıca Gençlerbirliği'inden Zeki Yavru'ya da 3 maç ceza verdi.

İşte PFDK kararları...

- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 30.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT J, KUZEY KALE ARKASI ALT J BLOK, GÜNEY KALE ARKASI ALT J BLOK bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu OLCAY ŞAHAN'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş. sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu PAPA ALIOUNE NDIAYEhakkında, ihraç sonrasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 29.10.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 30.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK TRİBÜN üst C,D,E,F ve OKUL AÇIK TRİBÜN alt K,L,M,N bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GENÇLERBİRLİĞİ sporcusu ZEKİ YAVRU'nun, 28.10.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.