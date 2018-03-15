PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza
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Futbol
15.03.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza

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PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza kesit.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 215 bin TL, Galatasaray'a da 60 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Kayserispor Teknik

Direktörü Mariusi Sumudica'yı ise 1 maç ile cezalandırdı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ONDREJ CELUSTKA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, 11.03.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 09.03.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
5- ATİKER KONYASOR Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN ALT D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün hakkında Usulsüz Seyirci Alma nedeniyle sevk yapılmışsa da isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- BOLUSPOR Kulübünün, 10.03.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- DENİZLİSPOR Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübü yöneticisi ALİ FIRAT'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü MEHMET POLAT'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 12.03.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 124,125 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 12.03.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
13- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü sporcusu LEO STEVE BELECK A'BEKA'nın, 12.03.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

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