PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası, Başakşehir'in genç futbolcusuna 3 maç men

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre cezalar şöyle

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 21.04.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- BURSASPOR Kulübünün, 19.04.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST TRİBÜN E, MARATON ALT E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VIP ALT E nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY A, B, C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü masörü VAHİT ÜNAL'ın, 19.04.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR - OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- OSMANLISPOR FK idarecisi MEHMET DAVARCI'nın 19.04.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR - OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANASPOR A.Ş.'nin, 21.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI A, B, C, D, E, KAPALI ÜST GÜNEY A, B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 21.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün, 20.04.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, medya sorumlusunun basın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün, 21.04.2019 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün, 22.04.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü'nün, 21.04.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün, 21.04.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - TOKATSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübünün, 21.04.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK - MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR BALTOK Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR BALTOK Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü sporcusu METE SEVİNÇ'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü sporcusu TANER YILMAZ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, 21.04.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK - MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 21.04.2019 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü başkanı ERKAN AHMET ÖZCAN'ın, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 21.04.2019 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi NEDİP ŞİMŞEK'in, 21.04.2019 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu MELİH GÖKÇEK'in, 21.04.2019 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKPOR A.Ş.'nin, 21.04.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKPOR A.Ş. - NAZİLLİ BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- NAZİLLİ BLD.SPOR Kulübü'nün, 21.04.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKPOR A.Ş. - NAZİLLİ BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü'nün, 21.04.2019 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR KULÜBÜ - SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig - 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün, 21.04.2019 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON - TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- PAZARSPOR Kulübü hakkında, 21.04.2019 tarihinde oynanan PAZARSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada PAZARSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TAŞKIN'ın, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 21.04.2019 tarihinde oynanan PAZARSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- OFSPOR A.Ş.'nin, 21.04.2019 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş. - ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- BAĞCILARSPOR Kulübünün, 21.04.2019 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR - 1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kurulumuzca BAĞCILARSPOR Kulübünün, top toplayıcıların müsabaka tamamlanıncaya kadar görevlerini yerine getirmemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- 1461 TRABZON Kulübünün, 21.04.2019 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR - 1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON Kulübü Başkanı İBRAHİM HALUK ŞAHİN'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON Kulübü Başkanı İBRAHİM HALUK ŞAHİN'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edilmişse de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON Kulübü idarecisi FATİH TONYALI'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1461 TRABZON Kulübü sporcusu ARİF BİRŞEN'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- BUCASPOR Kulübü antrenörü SÜHA ÖZEN'in, 21.04.2019 tarihinde oynanan BUCASPOR - GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM ŞİRİN'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- CİZRESPOR Kulübü sporcusu EMİN ENÇKÜ'nün, 21.04.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu BUĞRA SARAL'ın, 20.04.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, cezalı olduğu halde müsabaka isim listesinde yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL DEMİR'in, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu MOHAMMAD KARIM'ın, 20.04.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBULSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu ŞİYAR KEPİR'in, müsabaka yardımcı hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu ONUR URAL'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

33- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu ENES KARAKUŞ'un, 21.04.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu GÜRKAN HERVENİK'in, 21.04.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ