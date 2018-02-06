PFDK'dan Aykut Kocaman kararı!
Sözleri dolayısıyla PFDK'ya sevk edilen Aykut Kocaman'a ceza verilmedi. Galatasaray, 15 bin TL para cezasına çarptırıldı.
TFF'nin resmi sitesinden şu açıklama yapıldı...
- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN hakkında, 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)
2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 01.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
Karar verilmiştir.
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