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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
02.10.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

PFDK'dan Adis Jahovic'e 2 maç men

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PFDK'dan Adis Jahovic'e 2 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Amasyaspor - Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Adis Jahovic'e 2 maç men cezası verdi.

PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:
 1- AFJET AFYONSPOR Kulübü antrenörü SERHAT GÜLPINAR'ın, 26.09.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü sporcusu UFUK ER'in, 25.09.2018 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
3-MED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu FERAT YAŞAR'ın, 27.09.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- BOZÜYÜK VİTRASPOR Kulübü sporcusu OĞUZ ÇELİK'in, 25.09.2018 tarihinde oynanan BOZÜYÜK VİTRASPOR-DENİZLİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- KIRKLARELİSPOR Kulübü sporcusu ÜMİT CAN TOKCU'nun, 25.09.2018 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN CİHAN AVCU'nun, 25.09.2018 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının bariz gol şansını önlemesinden dolayı görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,
7- YENİ AMASYASPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan YENİ AMASYASPOR-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, 26.09.2018 tarihinde oynanan YENİ AMASYASPOR-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakibine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- BUGSAŞ SPOR A.Ş.'nin, 26.09.2018 tarihinde oynanan BUCAK BLD. OĞUZHANSPOR - BUGSAŞ SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- EYÜPSPOR Kulübünün, 27.09.2018 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - PAZARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
11- FETHİYESPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - SANCAKTEPE BLD.SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
12- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - DERSİM 62 SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
13- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - YOMRASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
14- ADANASPOR A.Ş.'nin, 26.09.2018 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR - ADANASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

 

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