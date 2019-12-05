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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.12.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

PFDK'dan 5 kulübe para cezası!

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PFDK'dan 5 kulübe para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Fenerbahçe'ye iki farklı ihlalden dolayı 87 bin, Trabzonspor'a 36 bin, Göztepe ve Yukatel Denizlispor'a 24 bin, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ise 20 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, bazı Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maçlığına bloke edilmesine hükmettiği kaydedildi.
PFDK'nin TFF 1. Lig'den ise bazı kulüp başkanları, teknik direktörler ve kulüplere ceza verdiği aktarıldı.

Disiplin kurulunun, Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'e ise 10 bin lira para cezası kestiği belirtildi.

PFDK'nin eski Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve eski Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'a birer resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500'er lira para cezası verdiği açıklandı.

Kurulun, Adanaspor'a 30 bin, Bursaspor'a ise 5 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi. Ayrıca bazı Adanaspor ve Bursaspor taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maçlığına bloke edilmesine karar verildiği vurgulandı.

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