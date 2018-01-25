PFDK'dan 3 büyüklere ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.01.2018 tarih ve 44 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ALT B,C ve DOĞU ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ TURAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü malzemecisi ALİ TAŞPINAR'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü idarecisi AHMET BAYDAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 21.01.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ ÜST A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. doktoru BARIŞ KURTGÖZ'ün, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.01.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK TRİBÜN ÜST B,C,D,E,F,G,H ve OKUL AÇIK TRİBÜN ALT K,L,M,N,O MİGROS ALT J,K,L,M,N MİGROS ÜST B,C,D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 20.01.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G,H,O,P bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KAYSERİSPOR Kulübünün, 22.01.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, görevli olmayan kişilerin akredite alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 22.01.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 21.01.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu MAMADOU FOFANA'nın, 19.01.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübünün, 20.01.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip en az 13 futbolcu yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- SAMSUNSPOR Kulübünün, 22.01.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM ÖZKUL'un, 21.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi KADİR OVAT'ın, 21.01.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında rakip takım yöneticisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- DENİZLİSPOR Kulübünün, 22.01.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, görevli olmayan kişilerin akredite alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 21.01.2018 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - NAZİLLİ BLD.SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- KARŞIYAKA Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - NİĞDE BLD. SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- FETHİYESPOR Kulübü idarecisi KÖKSAL KUVVET FERİZCAN'ın, 21.01.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü sporcusu ERTAN KOÇ'un, 21.01.2018 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-ALTAY TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- BUCASPOR Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü antrenörü NEVZAT TÜRKOĞLU'nun, 21.01.2018 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR-ERZİN BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ERZİN BLD.SPOR Kulübü sporcusu UMUT ÇELİK'in, 21.01.2018 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR-ERZİN BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ORHANGAZİ BLD.SPOR Kulübünün, ; 20.01.2018 tarihinde BERGAMA BLD.SPOR-ORHANGAZİ BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ÇATALCASPOR Kulübünün, 20.01.2018 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- 12 BİNGÖLSPOR Kulübünün, 20.01.2018 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, kulüp bayrağını yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- MANİSA B.Ş. BLD. SPOR Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan MANİSA B.Ş. BLD. SPOR-YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- 1461 TRABZON Kulübü sporcusu RASİMCAN DEĞİRMENCİ'nin, 20.01.2018 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-1461 TRABZON TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- MUĞLASPOR Kulübü sporcusu BERKAY YÜKSEL'in, 21.01.2018 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-EROKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- EROKSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu GÖKALP SEÇAL'ın, 21.01.2018 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-EROKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- YEŞİL BURSA A.Ş.'nin, 20.01.2018 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş.-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- KOCAELİSPOR Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - SULTANBEYLİ BLD. SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - UTAŞ UŞAKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübü sporcusu FERHAT DUMAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübü görevlisi MEHMET ALİ SAYGI'nın, rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- UTAŞ UŞAKSPOR Kulübü sporcusu NURETTİN ÇAĞLAR'ın, 21.01.2018 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - UTAŞ UŞAKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- CİZRESPOR Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan CİZRESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan ÇORUM BLD. SPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- OSMANLISPOR FK 'nın, 20.01.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-EVKUR YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OSMANLISPOR FK sporcusu MUZAFFER DOĞAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MURAT UÇKUN'un, 20.01.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-EVKUR YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ