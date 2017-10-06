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PFDK, Kızılcabölükspor'a ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kızılcabölüksporlu 6 futbolcuya Ankara Adliyespor'la geçen hafta oynanan olaylı maç sonrası ceza verdi.

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Kurul, futbolculardan Mertcan, Taygun, Serkan ve Gökhan'a 2'şer, Ramazan ve Sedat'a ise birer maç ceza verdi. Antrenör Seyfettin Kurtulmuş, 5 maç hak mahrumiyeti ve 1500 TL'yle cezalandırıldı. Kulübe de saha olayları nedeniyle 2 bin 500 TL ceza kesildi. Ankara Adliyesporlu oyunculardan Onurcan 6, Serkan Şirin, Deniz, Oğuzhan, Caner, Mustafa Serkan ve Celal ise 2'şer maç müsabakalardan men cezası aldı. Adliyespor'un uzatma dakikalarının sonunda attığı golle 1-1 biten maç sonrası iki takım futbolcuları sahada birbirlerine girmişti.

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