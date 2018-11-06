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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
06.11.2018 - 16:24, Son Güncelleme:

PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den açıklama

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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den açıklama

Süper Lig'de oynanan ve 2-2 berabere biten olaylı derbi sonrasında Galatasaray'dan 12 kişi PFDK'ya sevk edilmişti. Bunların arasında olan Fatih Terim karar sonrası resmi twitter hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama;
Her kim ki yaşnanalardan fayfa sağlıyor ve içinde bulundup durumdan çıkmak için hedef şaşırtan gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı.


"30 milyon Galatasaraylı açıklama yapmamı bekliyor"

Fatih Terim, olaylı derbi hakkında açıklamalar yapacağını söyledi...

"Konsantrasyon kolay olmadı, kritik bir maç olacak"UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Schalke 04 ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ve Serdar Aziz maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fatih Terim yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Schalke bizden daha iyiydi, bunu kabul etmek lazım" şeklinde konuştu. Terim ayrıca maçın ardından derbi maçla ilgili açıklama yapacağını söyledi.
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