PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den açıklama
Süper Lig'de oynanan ve 2-2 berabere biten olaylı derbi sonrasında Galatasaray'dan 12 kişi PFDK'ya sevk edilmişti. Bunların arasında olan Fatih Terim karar sonrası resmi twitter hesabından açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
Her kim ki yaşnanalardan fayfa sağlıyor ve içinde bulundup durumdan çıkmak için hedef şaşırtan gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı.
#KenetlenBaşkaGALATASARAYyok pic.twitter.com/G1GxDVYzgf— Fatih Terim (@fatihterim) 6 Kasım 2018
"30 milyon Galatasaraylı açıklama yapmamı bekliyor"
Fatih Terim, olaylı derbi hakkında açıklamalar yapacağını söyledi...
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