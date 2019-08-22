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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.08.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

PFDK kararları açıklandı! Galatasaray...

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PFDK kararları açıklandı! Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada PFDK kararlarını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama: 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.08.2019 tarih ve 4 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 17.08.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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2- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 17.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN C, D, E ve BATI ALT TRİBÜN D, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.08.2019 tarihinde oynanan KONYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 18.08.2019 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportaja teknik sorumlu ve futbolcu katılımının süresi içerisinde sağlanmamasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 16.08.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü hakkında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.08.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 17.08.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. antrenörü CÜNEYT DUMLUPINAR'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BURSASPOR Kulübünün, 17.08.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 19.08.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT 122, 123, 124, 125, 126, BATI ALT 103, 104, 105 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 18.08.2019 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL

 

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