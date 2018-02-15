PFDK kararları açıklandı! Galatasaray...

TFF'nin resmi sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 12.02.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI C,D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 09.02.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN ALT D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 10.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A TRİBÜN D, MARATON TRİBÜN D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ A,B,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 10.02.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KAYSERİSPOR Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT C,D,E VE GÜNEY ALT E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A, B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 11.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR Spor Toto TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.'nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR Spor Toto TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 09.02.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- TUZLASPOR A.Ş. başkan MURAT ERDOĞAN'ın, 10.02.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - AFYON AFJETSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü idarecisi MEHMET AY'ın, 10.02.2018 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün, 10.02.2018 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK - ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün akreditasyon sorumlusunun eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü sporcusu KADİR KAHVECİOĞLU'nun, 10.02.2018 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübünün, 10.02.2018 tarihinde oynanan ÇANAKKALE DARDANEL SK-BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu HAKAN SAYAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu SELAHATTİN DERVENT'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ÇATALCASPOR Kulübü antrenörü AFAN KOÇAK'ın, 10.02.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 10.02.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş. - MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu TUĞRUL METİN'in, 10.02.2018 tarihinde oynanan 1461 TRABZON-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KIRIKHANSPOR Kulübü kaleci antrenörü ENDER ÖZİNÇ'in, 10.02.2018 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-ANADOLU BAĞCILAR SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- TİRE 1922 SPOR Kulübü teknik sorumlusu NİHAT BALAN'ın, 10.02.2018 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.'nin, 10.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.'nin, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR Kulübü sporcusu MİRAÇ ACER'in, 10.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, 10.02.2018 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR - PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TEKİRDAĞSPOR Kulübü antrenörü OKHAN APBAS AYDIN'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- CİZRESPOR Kulübü masörü İSMAİL ÖZTÜRK'ün, 10.02.2018 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü kaleci antrenörü CEVDET BİLGİN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ARSİNSPOR Kulübü kaleci antrenörü MUHARREM KORKMAZ'ın, 10.02.2018 tarihinde oynanan OSMANİYE FUTBOL KULÜBÜ-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu FEYZULLAH ŞAHİN GÜNEŞ'in, 10.02.2018 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.'nin, 10.02.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu YASİN DÜLGER'in, 10.02.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü YUSUF TOKUŞ'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ADANASPOR A.Ş. sporcusu EMRE AYBAR'ın, 12.02.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu MEHMET SAİT ULUİRİ'nin, 11.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ATİKER KONYASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- 12 BİNGÖLSPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- CİZRESPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- OFSPOR A.Ş.'nin, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ