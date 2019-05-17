PFDK kararları açıklandı! Akhisarspor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPFDK kararları açıklandı! Akhisarspor...
GeriFutbol PFDK kararları açıklandı! Akhisarspor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.05.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

PFDK kararları açıklandı! Akhisarspor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PFDK kararları açıklandı! Akhisarspor...

Ziraat Türkiye Kupası Finali Akhisarspor - Galatasaray maçında çıkan olayların cezası belli oldu.

TFF resmi internet sitesinden PFDK kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.05.2019 tarih ve 79 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

AKHİSARSPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, kupa törenine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi CEM KAVÇAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

 Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ALİ YILMAZ'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ZEKERİYA GÜNEŞ hakkında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş se de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM EVREN ACARhakkında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş se de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu GÜRAY VURAL'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu CANER OSMANPAŞA'nın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

PFDK kararları açıklandı! Akhisarspor...

Manisaspor son dakikada güldü!

Olay sözler: F.Bahçe'de kriz...

Pochettino'nun cezası belli oldu! Finalde...