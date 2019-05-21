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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.05.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

PFDK, Galatasaray'ın cezasını açıkladı!

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PFDK, Galatasaray'ın cezasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.05.2019 tarih ve 80 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, biri açık renk diğeri koyu renk olmak üzere en az iki adet forma setini eşgüdüm toplantısında ve müsabaka saatinde hazır bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. sporcusu İLKER AVŞAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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4- KOCAELİSPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

PFDK, Galatasarayın cezasını açıkladı

5- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - KARŞIYAKA TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- KARŞIYAKA Kulübünün, 15.05.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - KARŞIYAKA TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 

 

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