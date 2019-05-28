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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.05.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Son Dakika: PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi

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Son Dakika: PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi

PFDK, Galatasaray-Başakşehir maçında rakip takım antrenörüne saldırı nedeniyle Fatih Terim'e üç maç ceza geldi. Kurul, Ümit Davala'ya bir, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'a ise yine bir maçtan men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3, yardımcısı Ümit Davala'ya bir, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'a ise bir maçtan men cezası verdi.

Galatasaray - Medipol Başakşehir mücadelesinde yaşanan olayların ardından tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Terim, Davala ve Ak'ın cezaları belli oldu. PFDK, Terim'i 3 maçtan men ederken, Davala ve Ak'a ise birer maçtan men cezası verdi.

Öte yandan Fatih Terim, men cezasının yanı sıra 7 bin 800 TL para cezası, Davala ve Ak ise 13 biner TL para cezası aldı.

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.05.2019 tarih ve 82 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 104, 105, 106, 107, 108, 109, 205, 206, 207, 208, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 121, 219, 220, 221 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜN 102 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

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Galatasaraya Şampiyonlar Ligi sürprizi
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2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, yayıncı kuruluşun soyunma odalarından görüntü almasına izin verilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü ORHAN AK'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübü hakkında, 22.05.2019 tarihinde Gaziantep Stadyumunda oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig Play-Off Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 22.05.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI A, KAPALI KUZEY ALT C, D, E, F ve KAPALI KUZEY ÜST D, E, F, G, H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 21.05.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, misafir takımın ve TFF Temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR Kulübünün, 21.05.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ

DETAYLAR GELİYOR...

Fatih Terim yaptığı sezon değerlendirmesinde cezalar hakkında bu açıklamaları yapmıştı...

"Hepsine bir kez daha geçmiş olsun"Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zaferle kapatan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün büyük camia, marka ve takım olması avantajının yanı sıra, yaşadıkları bütünleşmeyle başarıya ulaştıklarını söyledi.
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