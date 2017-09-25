'Peynir alırken kupa bozduramıyorsun'

Türkiye 3 Bant Bilardo Milli Takımı Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Mehmet Can Çapak, Murat Çelik, Lutfi Çenet'ten oluşuyor.

KADINLARDA GÜLŞEN DEGENER VE GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI İDDİALI

Kadınlarda Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan sporcularımız Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı da Dünya Kupası'nda sahne alacak. Türkiye'yi temsil edecek iki sporcu kürsüye çıkmak için mücadele edecek. Karakaşlı ilk kez Dünya Kupası'na gitmenin heyecanını yaşıyor.

Önce Kore'de sonra da Balıkesir'de Türkiye Şampiyonası'nın 3'üncü ayağında mücadele edecek olan milli sporculardan Semih Saygıner, Kore'ye gitmeden önce Doğan Haber Ajansı'na (DHA) önemli açıklamalarda bulundu.

"KORE, TÜRKİYE VE BELÇİKA DÜNYADA DERECE YAPAN EN ÇOK BİLARDOCUNUN OLDUĞU ÜLKELER"

Türkiye'nin birçok ülkeye kıyasla biz bayağı önde olduğunu ifade eden Saygıner, "Kore, Türkiye ve Belçika dünyada derece yapan en çok bilardocunun olduğu ülkeler. Eskiden böyle değildi, özellikle Türkiye. Son 15 yılda bu aşıldı. İlk Uluslararası şampiyonayı kazanan sporcu benim bu branşta. Sonrasında arkadan gelen arkadaşlarım var; Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Yılmaz Özcan, Adnan Yüksel gibi çok sayıda arkadaşım var Uluslararası arenada başarılar kazandılar. Dünya klasmanında çok iyi yerlere geldiler ki hali hazırda da öyleler" şeklinde konuştu.

Semih Saygıner, "Hiçbir gelişmiş ülkede, sporun geliştiği ülkede amatörspor diye bir şey yok. Türkiye'de hala bununla ilgili sorunlar var" dedi.

Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, bilardoda alttan gelen bir çok sporcu olduğunu ve son 2-3 yıldır bu sporun hızla yayınlığını ifade etti. İlk defa gördüğü sporcular olduğunu kaydeden Saygıner, "Eskiden genç bir oyuncu bile olsa tanırdım. İlk defa gördüğüm insanlar var. Tabii ki bu çok güzel bir şey gençlerin bu spora olan ilgisi. Biz de onları bu spora yönlendirebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

"SPORUN GELİŞTİĞİ ÜLKELERDE AMATÖR SPOR DİYE BİR ŞEY YOK"

Sporun geliştiği ülkelerde amatörspor diye bir şey olmadığını ancak Türkiye'de böyle bir durumun olduğunu ve zorluk yaşadıklarını dile getiren Semih Saygıner, "İnsanlar sporu yaparak o spordan hayatlarını geçindirebiliyor. Türkiye'de hala bununla ilgili sorunlar var sadece bilardo değil başka branşlarda da var. Biz onu bilardoda aşmaya çalışıyoruz. Ben 38 yıldır bilardo oynuyorum ilk defa geçen ayakta para ödülü verildi. Bugüne kadar insanlar alışmış kupa ve madalyaya peynir alırken kupa bozduramıyorsun öyle bir şey yok. O yüzden bunun değişmesini diliyorum her branş için. Bilardoda biz bunu biraz olsun başardık gelecek nesillere bu sporu yaptıkları zaman hayatlarını geçindirebilecekleri bir statü ve seviye sağlayabilirsek ne mutlu bize" dedi.