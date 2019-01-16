Petr Cech "kaskını çıkarıyor"

Kariyerinin 16 sezonunu geçirdiği Premier Lig'de Arsenal formasıyla kariyerini noktalayacak 36 yaşındaki Çek kaleci, elde ettiği kupalar ve kırdığı rekorların yanı sıra maçlarda giydiği kaskla da futbolseverlerin sempatisini kazandı. Çekya'da 9 kez yılın oyuncusu seçilerek ülke tarihinde bu unvanı en çok elde eden isim konumundaki Petr Cech, 20 yılı geride bırakacağı profesyonel kariyerinde unutulmaz eldivenler arasına adını yazdırdı.



- Kupalarla dolu kariyer



Cech, kariyerinin en büyük başarılarını 2004-15 sezonları arasında Chelsea formasıyla yaşadı. İngiltere kariyerinde toplam 4 lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, 4 Community Shield ve birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi kupası kaldıran Çek file bekçisi, UEFA tarafından 3 kez de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi.



- Futbola santrafor olarak başladı



Çekya'nın Plzen kentinde, 20 Mayıs 1982'de dünyaya gelen Petr Cech, futbola 7 yaşında ülkesinin Viktoria Plzen takımının altyapısında başladı. İlk yıllarında santrafor pozisyonunda görev almasının ardından kaleye geçen Cech, henüz 17 yaşındayken Çekya 1. Lig ekibi Chmel Blsany takımıyla ilk profesyonel maçına çıktı.

Performansıyla kısa sürede ülkenin büyük takımlarının dikkatini çeken Cech, 18 yaşına geldiğinde Sparta Prag ile 5,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Prag'da forma giydiği dönemde ülkesinin aralıksız en uzun süre gol yemeyen kaleci rekorunu 855 dakikaya çıkararak Theodor Reimann'dan devralan Çek eldiven, Avrupa takımlarından teklif almaya başladı.

Arsenal tarafından gelen transfer teklifini o dönem çalışma izni alamaması nedeniyle değerlendiremeyen Cech, 2002 yılında 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Rennes formasını giydi. Fransa temsilcisinde iki sezonda 70 maça çıkan ve hızlı refleksleriyle kısa sürede taraftarın beğenisini kazanan Çek eldiven, bu kez Chelsea'nin dikkatini çekti ve 2004 yılında 13 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Londra temsilcisine transfer oldu.

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- Chelsea'de zirveye çıktı



Chelsea formasıyla kariyerinde büyük çıkış yakalayan Petr Cech, ilk sezonunda bin 25 dakika kalesini gole kapattı ve bu alanda Premier Lig rekorunu kırdı. Rekor, sonraki yıllarda Manchester United'ın eski efsane file bekçisi Hollandalı Edwin van der Sar tarafından geliştirilmesine rağmen ilk sezonunda 21 maçta gol yemeyen ve kalesinde sadece 15 gol gören Cech, Premier Lig'de yılın kalecisi unvanını elde etti.

Yaptığı kurtarışlarla aynı sezon kulübün 50 yıllık lig şampiyonluk hasretinin sona ermesinde önemli katkı sağlayan Çek kaleci, 2005-06 sezonunda ise 34 lig maçında kalesinde sadece 22 gol gördü. Chelsea'nin üst üste ikinci şampiyonluğunda da önemli rol oynayan Petr Cech, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından dünyanın en iyi kalecisi seçildi.



- Sakatlık sonrası kask taktı



20006-07 sezonunda Chelsea'nin Reading ile yaptığı lig maçının ilk dakikalarında rakip takım oyuncusu Stephen Hunt ile çarpışan Cech, yaşadığı sakatlığın ardından oyun dışı kaldı. Kafatasında oluşan çatlak nedeniyle hayati tehlike yaşayan ve ameliyata alınan Çek file bekçisi, yaklaşık 3,5 ay sahalardan uzak kalırken, sonraki maçlarında benzer durumların yaşanmaması için kaskla sahaya çıktı.



- Avrupa'nın en önemli kupalarına sahip oldu



Chelsea formasıyla istikrarlı yapısını uzun yıllar sürdüren ve dünyanın en iyi kalecileri arasına adını yazdıran Petr Cech, kariyerinin en önemli maçlarına 2011-12 sezonunda çıktı. Çek kaleci, Chelsea'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ve finalde Bayern Münih'i eleyerek tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştığı turnuvada yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirdi. Chelsea, 2012-13 sezonunda bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde kulüp tarihinin ilk kupasını elde ederken, Cech bu başarının da mimarları arasında yer aldı.



- Son durak Arsenal



Chelsea'nin Belçikalı milli kaleci Thibaut Courtois'u kadrosuna katmasının ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Cech, 2015 yılında 14 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'de kaleyi yeniden devralan Cech, 2015 ve 2017'de Community Shield, 2016-17 sezonunda ise İngiltere Federasyon Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.



- Milli formayı en çok Cech terletti



Çekya Milli Takımı'nda, emekliye ayrıldığı 2016 yılına kadar 124 maça çıkan Petr Cech, milli formayı en çok giyen oyuncu rekorunu da elinde tutuyor. Cech, Çekya formasıyla 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2004) yarı finale kalarak uluslararası kariyerindeki en önemli başarıya imza attı.



- Çekya-Türkiye maçı unutulmazlar arasında



EURO 2008 A Grubu'nda Türkiye'nin Cech'in kalesini koruduğu Çekya ile oynadığı karşılaşma, unutulmazlar arasında yer alıyor.

15 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmada Çekya, 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin iki golüne engel olamayarak sahadan 3-2 mağlup ayrılmış ve turnuvaya veda etmişti. Gruptan çıkmasının ardından üstün performansını sürdüren ay-yıldızlı ekip ise turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

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