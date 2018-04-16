Peter Crouch'a takipçisinden mastürbasyon sözü!
Kariyerini Stoke City'de sürdüren dünyaca ünlü golcü Peter Crouch'un bir takipçisiyle Twitter'dan mesajlaşması gündeme bomba gibi düştü.
Kariyerini Stoke City'de sürdüren dünyaca ünlü golcü Peter Crouch'a Twitter'daki takipçisinden gelen bir mesaj gündeme bomba gibi düştü.
Manchester City'nin dün şampiyonluğunu ilan etmesiyle Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Crouch, "Tebrikler City... Bu sezon gerçekten harikaydınız." sözlerini kullandı.
Bu mesaja cevap veren bir Twitter kullanıcısı ise "Büyük adamsın! Sana söz veriyorum ki bundan sonra eşine bakıp mastürbasyon yapmayacağım." mesajını yazdı.
Crouch ise takipçisinden gelen bu şok tweet'i "Bu harika olur. Teşekkürler dostum..." şeklinde yanıtladı.
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