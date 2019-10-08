Peter Crouch: ''Galatasaray'a attığım gol...''
Geçen sezonun ardından futbolculuk kariyerini noktalayan Peter Crouch, Galatasaray itiraflarında bulundu.
Kariyerinin tamamını İngiltere'de geçiren ve geçen sezon sonunda futbolculuk kariyerini tamamladığını açıklayan Peter Crouch, İngiliz basınına verdiği röportajda Galatasaray'dan da bahsetti.
Crouch, attığı en güzel golün Galatasaray'a karşı olduğunu belirtirken o golü Cristiano Ronaldo'nun 2 sezon önce Real Madrid formasıyla Juventus'a attığı rövaşata golünden daha güzel olduğunu belirtti.
''BENİM GOLÜM RONALDO'DAN DAHA İYİ''
İngiliz eski futbolcu, ''Bence benim 2006'da Galatasaray'a attığım rövaşata golüm, Ronaldo'nun Juventus'a attığı golden daha güzel. Galatasaray'a attığım o gol, kariyerimin en güzel golüydü. Bunu bir Şampiyonlar Ligi maçında yapmıştım! Golden sonra Luis Garcia'nın yüzünü görmeliydiniz... Efsaneydi! Top gerçekten mükemmel gitmişti. O gol hakkındaki her detayı çok seviyorum.'' sözlerini kullandı.
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