Konyaspor'dan açıklama: Petar Filipovic ameliyat oldu
Atiker Konyaspor, yaptığı açıklamayla sakatlık yaşayan Petar Filipovic'in ameliyat olduğunu duyurdu.
Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor'da kötü gidişat sürerken; yeşil beyazlı ekip yaptığı açıklamayla sakatlık haberini duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Petar Filipovic'e dün Almanya'nın Augsburg şehrinde ameliyat oldu. Dr. Ulrich Boenisch daha önce Filipovic'in sol diz ön çapraz bağ tamirini yapmıştı. Aynı doktor tarafından futbolcumuza dün başarılı bir operasyonla menisküs tamiri gerçekleştirildi. Filipovic'in rehabilitasyonuna bu hafta içinde kulübümüzde başlanacak." ifadeleri yer aldı.
Ali Çamdalı ve Selim Ay da katılmadı
Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor, 31. haftada deplasmanda oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta kapanış maçında Galatasaray ile golsüz berabere kalan Atiker Konyaspor, 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı 31. hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic katılmadı. Galatasaray maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı.
Sonradan oyuna giren ve forma giymeyen oyuncular, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ve minyatür kalelerde topla oyun ile sürdürdü.
Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
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Aykut Kocaman, Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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