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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.04.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Konyaspor'dan açıklama: Petar Filipovic ameliyat oldu

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Konyaspor'dan açıklama: Petar Filipovic ameliyat oldu

Atiker Konyaspor, yaptığı açıklamayla sakatlık yaşayan Petar Filipovic'in ameliyat olduğunu duyurdu.

Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor'da kötü gidişat sürerken; yeşil beyazlı ekip yaptığı açıklamayla sakatlık haberini duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Petar Filipovic'e dün Almanya'nın Augsburg şehrinde ameliyat oldu. Dr. Ulrich Boenisch daha önce Filipovic'in sol diz ön çapraz bağ tamirini yapmıştı. Aynı doktor tarafından futbolcumuza dün başarılı bir operasyonla menisküs tamiri gerçekleştirildi. Filipovic'in rehabilitasyonuna bu hafta içinde kulübümüzde başlanacak." ifadeleri yer aldı.

Ali Çamdalı ve Selim Ay da katılmadı

Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor, 31. haftada deplasmanda oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta kapanış maçında Galatasaray ile golsüz berabere kalan Atiker Konyaspor, 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı 31. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic katılmadı. Galatasaray maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı.

Sonradan oyuna giren ve forma giymeyen oyuncular, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ve minyatür kalelerde topla oyun ile sürdürdü. 

Antrenman çift kale maç ile sona erdi. 

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Kötü seri 11 maça çıktı Aykut Kocaman...
Kötü seri 11 maça çıktı! Aykut Kocaman...

Aykut Kocaman, Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz"Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmaya ilişkin, "Beşiktaş maçıyla beraber kolay gol yiyen takım görüntüsünden çıkmamız, son iki maçta ortaya koyduğumuz mücadele kaybolan öz güvenimizi yeniden kazanma adına iyi oldu. Hem üst taraf hem de alt tarafta puan farkının fazla olmaması alınan her puanı değerli kılıyor" dedi.
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